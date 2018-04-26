Совокупный эффект от реализации проектов Внешэкономбанка (ВЭБа) в 2017 году составил 0,34% ВВП России (0,33% в 2016-м). Об этом говорится в нефинансовом отчете группы Внешэкономбанка за прошлый год.



ВЭБ опубликовал консолидированную финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и нефинансовый отчет группы за 2017 год. Госкорпорация впервые проводит одновременное раскрытие финансовой отчетности по МСФО и нефинансового отчета.

«В 2017 году команда группы ВЭБа решала несколько важнейших задач: это поддержка крупнейших инфраструктурных проектов и внедрение технологий опережающего развития, снижение стоимости и диверсификация источников фондирования, финансирование новых, стратегически важных для экономики России проектов и работа со старым портфелем. Второй год трансформации ВЭБа был непростым, но в целом − успешным. Несмотря на санкции, группа активно взаимодействовала с зарубежными партнерами, прежде всего из Азии», — подчеркнул первый заместитель председателя Внешэкономбанка — член правления Николай Цехомский.

Объем выданных ВЭБом за 2017 год кредитов составил 189 млрд рублей. «Это не только предоставление финансирования по ранее заключенным соглашениям, но и запуск новых проектов в таких отраслях, как авиастроение, инфраструктура, поддержка экспорта и высокотехнологические производства», — говорится в сообщении ВЭБа.

Капитал на конец 2017 года составил 395,7 млрд рублей. Коэффициент достаточности капитала ВЭБа равнялся 10,8%.

Активы за отчетный период уменьшились на 5,5% (-197,4 млрд рублей) и составили 3,38 трлн, а обязательства — на 1,2% (-37,4 млрд) до 2,98 трлн. В структуре активов группы 53% приходится на кредитный портфель. Кредитный портфель до создания резервов незначительно вырос, а за вычетом резервов — уменьшился на 6,3% до 1,8 трлн рублей.

В 2017 году расходы на создание резервов под обесценение активов, приносящих процентный доход, составили 250 млрд рублей, уменьшившись более чем в два раза по сравнению с 2016 годом (510 млрд рублей), в том числе расходы на создание резервов по кредитному портфелю снизились с 489 млрд за 2016 год до 226 млрд за 2017 год.

Досоздание резервов в рамках трансформации старого кредитного портфеля стало основной причиной убытка за 2017 год в размере 287,7 млрд рублей по сравнению с убытком в 111,9 млрд в 2016-м.

В структуре обязательств 55% приходится на средства банков и выпущенные долговые ценные бумаги (по сравнению с 2016 годом их доля не изменилась). При этом произошли существенные изменения внутри данных статей, обусловленные санкционными ограничениями и невозможностью привлечения нового финансирования на западных рынках.

Доля задолженности перед западными банками и инвесторами по еврооблигациям в 2017-м снизилась в обязательствах на 186 млрд рублей — с 44% до 33%. Данные источники фондирования были компенсированы субсидией из федерального бюджета в уставный капитал в виде имущественного взноса Российской Федерации в размере 103,4 млрд рублей, а также были замещены средствами, привлеченными как на внутреннем, так и на новых для Внешэкономбанка рынках капитала.