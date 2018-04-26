Сбербанк и «Яндекс» закрыли сделку по созданию совместного предприятия на базе «Яндекс.Маркета», говорится в сообщении кредитной организации. В нем подчеркивается, что на момент закрытия сделки компания оценивается в 60 млрд рублей. Возглавит совместное предприятие гендиректор «Яндекс.Маркета» Максим Гришаков.

«Основной задачей новой компании станет создание маркетплейса — розничной онлайн-площадки, где можно будет покупать товары у разных продавцов. Предприятие будет использовать технологии и инфраструктуру «Яндекса» и Сбербанка для развития существующих и создания новых сервисов», — отмечается в пресс-релизе.

«Яндекс» и Сбербанк будут владеть равными неконтрольными долями в компании. Кредитная организация приобрела вновь выпущенные акции «Яндекс.Маркета» на сумму 30 млрд рублей. «Десять процентов акций пойдет на формирование опционного фонда для команды «Яндекс.Маркета», — уточняется в сообщении.