Сбербанк, ФРИИ и FortRoss Ventures представят ключевым инвесторам в Кремниевой долине 23 быстрорастущие компании, занимающиеся VR/AR, ИТ в здравоохранении, робототехникой, разработками в сферах искусственного интеллекта, «интернета вещей», маркетинга и «облачного» хранения данных, имеющие потенциал, необходимый для выхода на рынок США.

По словам первого заместителя председателя правления Сбербанка Льва Хасиса, какими бы ни были результаты питча, стартапы получат бесценный опыт, который поможет им стать успешными.

В Global Pitch Russia подтвердили участие более 20 профессиональных инвесторов Кремниевой долины. Подготовиться к выступлениям перед ними и последующему общению предпринимателям помогут эксперты американского акселератора GSVlabs — компании-партнера Global Pitch Russia, отвечающей за организацию питч-сессии в Кремниевой долине, говорится в сообщении кредитной организации.

«К участию в питч-сессии приглашены стартапы, которые прошли несколько отборочных этапов и доказали свою способность уже сейчас принести ценность бизнесу и потребителям в других странах. Мы рады выступить партнерами ФРИИ, Сбербанка и Fort Ross Ventures в организации дебюта участников сессии на американском рынке», — заявила руководитель GSVlabs Меган Джордан.