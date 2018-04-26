26 апреля с кошельков обанкротившейся биржи Mt Gox было выведено 16 000 биткоинов (около 150 млн долларов по текущему курсу) с четырех отдельных адресов, после чего ни на одном из них BTC не осталось. В тот же день с кошельков также были выведены 16 000 BCH за четыре транзакции.

Несмотря на активную распродажу, в настоящее время на кошельках обанкротившейся биржи остается еще более 146 тыс. BTC, сообщает Anycoin .

Кошельки Mt Gox находятся под контролем главы попечительного совета Нобуяки Кобаяши, который с начала декабря организовал несколько раундов массированной продажи биткоинов, чтобы рассчитаться с кредиторами биржи. Примечательно, что всякий раз, когда биткоины на адресах, связанных с Mt Gox, приходили в движение, курс криптовалюты падал.