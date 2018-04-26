Роскомнадзор внес IP-адреса «ВКонтакте», «Яндекса», Twitter, Facebook и «Одноклассников» в реестр запрещенных сайтов. В списке также оказались IP-адреса Yahoo и российского сервиса онлайн-дневников Liveinternet, сообщается в Telegram-канале RKNShowtime, который в автоматическом режиме отслеживает расширение перечня заблокированных ресурсов. Данные также подтверждает сайт Usher2.Club, публикующий предоставляемые интернет-провайдерам выгрузки реестра запрещенной информации для ограничения доступа.

Как сообщает «Коммерсант» , в частности, в список запрещенных включен один из IP-адресов «ВКонтакте». На сайте Роскомнадзора подтверждается, что доступ к этому адресу ограничен, а поводом для блокировки стал запрос Генпрокуратуры. В реестр запрещенных также попали один IP-адрес «Одноклассников», пять адресов «Яндекса», три адреса Twitter, пять адресов Facebook. В список также включены IP-адреса Amazon (14 штук), Microsoft (29), Google (33).

В пресс-службе «ВКонтакте» пояснили, что постоянно следят за доступностью своих ресурсов и принимают необходимые меры по обеспечению к ним бесперебойного доступа.

По словам создателя Usher2.Club, гендиректора хостинг-провайдера «Дремучий лес» Филиппа Кулина, в реестр также внесен так называемый сервер времени крупнейшей в России точки обмена интернет-трафиком MSK-IX. Сервер точного времени предназначен для синхронизации внутренних часов компьютеров и сетевого оборудования.

«Если это (блокировка IP-адресов.— «Ъ») умысел, то будет второй удар — уже по критичному: банковские связи, маршрутизаторы, система DNS», — считает Кулин, допуская, что это могли сделать не сотрудники надзорной службы. — Думаю, это не они. Скорее всего, это взлом Роскомнадзора».

Однако через два часа на сервисе Pastebin была опубликована еще одна выгрузка на 509 строк, в которой все перечисленные адреса были помечены как разблокированные. Кулин в своем Facebook написал, что «вернули адреса», сообщает РБК .