IP-адреса «ВКонтакте», «Яндекса», Twitter, Facebook и «Одноклассников» попали в реестр запрещенных сайтов по техническим причинам. Об этом говорится в Twitter Роскомнадзора.



«В связи с последними сообщениями СМИ информируем: IP-адреса соцсетей свободны от блокировки. Попадание в реестр отдельных IP-адресов связано с технологическими особенностями работы системы. Операторам связи данные адреса с целью ограничения доступа не направлялись», — отмечается в сообщении.

‼️В связи с последними сообщениями СМИ информируем: ip-адреса соцсетей свободны от блокировки.



Попадание в реестр отдельных ip-адресов связано с технологическими особенностями работы системы.



Операторам связи данные адреса с целью ограничения доступа не направлялись. pic.twitter.com/M6mbRDY2HN

— Роскомнадзор (@roscomnadzor) 27 апреля 2018 г.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор внес IP-адреса «ВКонтакте», «Яндекса», Twitter, Facebook и «Одноклассников» в реестр запрещенных сайтов. В списке также оказались IP-адреса Yahoo и российского сервиса онлайн-дневников Liveinternet, сообщается в Telegram-канале RKNShowtime, который в автоматическом режиме отслеживает расширение перечня заблокированных ресурсов. Данные также подтверждает сайт Usher2.Club, публикующий предоставляемые интернет-провайдерам выгрузки реестра запрещенной информации для ограничения доступа.