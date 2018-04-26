В конце 2017 года Росбанк и Compass Plus полностью завершили проект миграции собственной банкоматной сети на процессинговое решение TranzWare Online от компании Compass Plus.

Проект включал в себя развертывание в банке ATM-хоста и миграцию всех банкоматов из внешнего процессингового центра на собственную платформу. В ходе реализации проекта была выполнена интеграция программного продукта TranzWare Online с IT-инфраструктурой банка для обеспечения выполнения всех операций в режиме реального времени.

Основными требованиями, предъявляемыми к поставщику программного обеспечения в ходе реализации проекта, являлись обеспечение гибкости используемого решения в части мониторинга и управления сетью ATM, обеспечение конкурентоспособности предоставляемых банком услуг с акцентом на максимально полное дистанционное обслуживание клиентов банка в банкоматах, а также возможность модификации/создания новых сервисов в минимальные сроки силами сотрудников Росбанка.

На сегодняшний день во всей банкоматной сети Росбанка (порядка 2200 устройств по всей России) помимо операций снятия и внесения наличных доступны возможности по выполнению различных платежей в адрес более чем 800 провайдеров различных услуг, осуществление переводов с карты/счета на карту/счет, погашение кредитов, выданных в Росбанке, банке «ДельтаКредит» и Русфинанс Банке, а также другие сервисы.

«Внедрение программного продукта TranzWare Online и миграция банкоматной сети на собственную процессинговую систему позволило банку унифицировать и расширить спектр предоставляемых дистанционных услуг в сети ATM для наших клиентов», – прокомментировала Ястребцева Зинаида, Директор Департамента карточных технологий Росбанка.

«Успешная реализация проекта с Росбанком, возглавившим список самых надежных банков России по версии Forbes и входящим в одну из ведущих финансовых групп мира, в очередной раз подтверждает, что решения компании Compass Plus соответствуют самым высоким требованиям, предъявляемым на международном уровне», – сказал Дмитрий Леньшин, Региональный директор по развитию Compass Plus.

О ПАО РОСБАНК:

Росбанк – универсальный банк в составе международной финансовой группы Societe Generale. Росбанк обслуживает более 4 млн частных клиентов в 70 регионах России. Сеть банка насчитывает около 350 отделений и более 30 тыс. банкоматов партнерской сети, включая 2200 собственных. Росбанк включен Банком России в перечень 11 системно значимых кредитных организаций. Возглавляет рейтинг надежных банков по версии журнала Forbes (март, 2018).

О компании Compass Plus:

Compass Plus предлагает комплексные интегрированные и гибкие программные продукты и услуги в сфере электронных платежей, помогающие финансовым институтам и провайдерам платежных сервисов оперативно реагировать на стремительно меняющиеся требования рынка. Клиентская база компании включает в себя розничные банки, процессинговые центры, а также национальные свитчинговые и персонализационные центры в странах Европы, Азии, Африки, Среднего и Ближнего Востока, Северной и Южной Америки. Имея более чем 25-летний опыт в области разработки приложений розничных банковских систем, Compass Plus помогает своим клиентам строить эффективные и надежные системы различного типа и масштаба, которые способствуют открытию новых источников дохода и увеличению прибыли.

Источник: Compass Plus