Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») присвоило Меткомбанку (Каменск-Уральский Свердловской области) рейтинг на уровне «ruВВВ-» со «стабильным» прогнозом. Как поясняется в сообщении агентства , рейтинг банка обусловлен его «удовлетворительным бизнес-профилем и риск-профилем при сильной оценке достаточности капитала, устойчивой ликвидной позицией, а также удовлетворительным качеством корпоративного управления».

Удовлетворительная оценка бизнес-профиля отражает невысокие конкурентные позиции банка на банковском рынке РФ при умеренных позициях в основном регионе присутствия. Деятельность банка преимущественно сосредоточена в Москве и Свердловской области. К основным рискам бизнес-профиля агентство относит значительную концентрацию клиентской базы как в активах, так и в пассивах на одной группе компаний.

Сильная оценка буфера абсорбции убытков обусловлена высоким уровнем достаточности капитала банка (Н1.0 на 1 марта 2018 года — 29%, значение Н1.1 и Н1.2 равно 26%) и адекватной способностью банка к его генерации. Существенный запас капитала обусловлен проведенной в середине 2016 года докапитализацией в объеме 12 млрд рублей и невысокими темпами роста активов под риском. За период с 1 августа 2016-го по 1 марта 2018-го кредитный портфель банка сократился на 8%, а активы в целом прибавили порядка 13% за счет роста вложений в межбанковские кредиты и ценные бумаги. Финансовый результат банка за 2017 год оценивается аналитиками позитивно, но отмечается, что часть его была сформирована нестабильными источниками в виде доходов от операций с ценными бумагами. «Данное обстоятельство повышает риски снижения показателей рентабельности по итогам первого полугодия 2018 года в связи с наличием на балансе банка ценных бумаг, на стоимость которых оказывает негативное влияние волатильность российского фондового рынка», — рассуждают эксперты.

Удовлетворительная оценка риск-профиля отражает долю проблемных ссуд на среднерыночном уровне при приемлемой концентрации на объектах крупного кредитного риска и адекватном уровне резервирования проблемных ссуд. В то же время агентство отмечает негативную динамику качества кредитного портфеля, при этом кредитный портфель отличается невысоким уровнем имущественной обеспеченности. Положительное влияние на риск-профиль банка оказывает высокое качество портфеля ценных бумаг. Однако агентство отмечает тенденцию к росту доли непрофильных для банка вложений в долевые ценные бумаги.

Устойчивая ликвидная позиция обусловлена значительным запасом балансовой ликвидности на фоне высокой концентрации ресурсной базы на средствах, привлеченных от крупнейших кредиторов. По оценкам агентства, банк располагает достаточными источниками аккумулирования ликвидности для исполнения обязательств перед крупнейшими кредиторами даже при реализации негативного сценария в отношении динамики средств на их счетах, что также обусловлено наличием значительного объема вложений в межбанковский рынок и ликвидные ценные бумаги.



Корпоративное управление банка агентство оценивает как удовлетворительное. В целом качество корпоративного управления соответствует масштабам и направлениям деятельности банка. При этом структура собственности оценивается как недостаточно прозрачная и деконцентрированная (около 40% капитала принадлежит компаниям, зарегистрированным на Кипре; доля каждого из конечных бенефициаров не превышает 10%).