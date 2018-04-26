Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) провело опрос участников банковского рынка в рамках XIII Ежегодной конференции «Финансы растущему бизнесу», состоявшейся в Москве 4 апреля 2018 года. В результате опроса, оказалось, что более 70% опрошенных полагают, что именно госбанки будут драйвером рынка в 2018 году. По мнению 13% банкиров, лидерами станут крупные банки с иностранным участием в капитале.

По мнению большинства банкиров, размер портфеля кредитов МСБ по итогам 2018 года вырастет на 10-15%. Такой точки зрения придерживаются 46% респондентов. Еще 39% опрошенных прогнозируют прирост портфеля кредитов МСБ на 5-10%. При этом совокупный объем выдачи кредитов МСБ по итогам 2018 года вырастет на 10-20%, по оценкам 43% банкиров, говорится в сообщении агентства .

Сохранение просроченной задолженности в сегменте МСБ на уровне 15% прогнозируют 37% топ-менеджеров. Мнения остальных участников опроса относительно динамики просроченной задолженности разделились. Наиболее рискованной отраслью для кредитования в 2018 году будет строительство. За этот вариант проголосовала половина участников.

Большинство опрошенных банкиров уверены, что в 2018 году процентные ставки по кредитам МСБ снизятся до 2 п.п. Так считает 56% участников опроса. А вот роста процентных ставок никто из банкиров не ожидает.

Поддержку рынку кредитования МСБ в 2018 году может оказать смягчение требований к резервированию по кредитам МСБ. Такого мнения придерживаются 44% участников.