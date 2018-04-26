В рамках подготовки к внедрению ЕХД компанией R-Style Softlab выполнены работы по ежедневной загрузке в ЕХД данных из 11-ти систем-источников, а также настроена функциональность для обеспечения контроля качества и унификации данных. Запуску в опытно-промышленную эксплуатацию предшествовали этапы тщательного тестирования и отладки процесса загрузки данных, которые позволили обеспечить стабильную ежедневную загрузку данных и выстроить процесс по выверке качества данных.

«В настоящее время наше сотрудничество с банком продолжается работы по внедрению бизнес-приложений «RSDH: МСФО» и «RSDH: Управленческая отчетность», — отметила Юлия Кветкина, директор департамента аналитических систем R-Style Softlab. — По завершении проекта с помощью решений компании банк сможет на основе данных хранилища выпускать финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами. Также в его распоряжении окажется инструмент для формирования управленческих отчетов, позволяющий производить расчет трансфертных доходов и расходов, прогнозировать и анализировать финансовые результаты с целью оптимизации управленческой деятельности».

Для справки:

ОАО «Белагропромбанк» — уполномоченный банк Правительства Республики Беларусь по обслуживанию государственных программ, 26 лет функционирует в качестве самостоятельного кредитно-финансового учреждения. Имеет более 40 тысяч клиентов — субъектов хозяйствования и 1,6 млн. частных лиц и более 300 точек обслуживания клиентов по всей стране. Один из крупнейших банков Беларуси, внедривший систему менеджмента качества, соответствующую международным требованиям ISO 9001.

В рейтинге 1000 лучших банков мира (Top 1000 World Banks) по версии авторитетного международного издания The Banker ОАО «Белагропромбанк» по итогам 2015 года занял 787 место. Кроме того, банк подтвердил 18 позицию в списке 25 крупнейших банков Центральной и Восточной Европы (Top 25: Central and Eastern Europe).

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R-Style Softlab — ведущий российский разработчик и интегратор банковского ПО. Компания развивает бизнес по направлениям: дистанционное банковское обслуживание и фронт-офис, аналитические бизнес-приложения и хранилище данных, автоматизированные банковские системы, системы взаимодействия банков с госорганами. Кроме того, оказывает кредитным организациям сопутствующие услуги по построению комплексных интеграционных SOA-решений и администрированию систем управления базами данных. Решения R-Style Softlab используются в каждом третьем банке, действующем на территории Российской Федерации. Среди заказчиков: Сбербанк России, Россельхозбанк, «Почта Банк», ФК «Открытие», Альфа-Банк, Газпромбанк и многие другие.

Источник: R-Style Softlab