Президент России Владимир Путин поблагодарил россиян за то, что они с пониманием отнеслись к введению Москвой ответных санкций.

«Надо поблагодарить граждан страны, которые в целом с пониманием отнеслись к тому, что на первом этапе, когда мы в ответ на неправовые действия некоторых наших партнеров — так называемые санкции — ввели ограничения на поставки сельхозпродукции из зарубежных стран», — заявил он на встрече с Советом законодателей, передает ТАСС.

«Это неизбежно было связано, и мы это понимали, с тем, что в определенной степени будет наблюдаться рост цен на продукты питания в целом», — добавил он.



«Понимая это, мы поддержали наше сельское хозяйство, и ситуация нормализуется: и сельское хозяйство развивается, и товарный рынок наполняется, и цены стабилизировались в конечном итоге на протяжении двух-трех лет», — констатировал Путин.

Он добавил, что аграриям это пошло на пользу и они «мечтают, чтобы никаких отмен не было с нашей стороны».