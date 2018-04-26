Промсвязьбанк (ПСБ) запустил сервис проверки контрагентов в мобильном банке, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

«Новая функция стала доступна клиентам малого и среднего бизнеса Промсвязьбанка с выходом обновления для мобильного банка «Мой Бизнес» на устройствах Android и iOS. Благодаря системе проверки контрагентов «Светофор» пользователи могут осуществлять первичный анализ контрагентов на благонадежность», — говорится в релизе.



Помимо этого, клиенты ПСБ смогут подключить услугу СМС-информирования, а также уведомить контрагента при отправке платежа по электронной почте и мобильному телефону.