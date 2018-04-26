На встрече с главой администрации участники обсудили вопросы текущей работы Липецккомбанка, его будущую интеграцию в состав Банка ЗЕНИТ и приоритеты дальнейшего развития. Бизнесы Банковской группы ЗЕНИТ, согласно программе по интеграции, будут объединены в рамках одного банка, с сохранением имеющихся компетенций и клиентской базы, для целей дальнейшей трансформации в ответ на изменения рынка. После завершения процесса присоединения Липецккомбанк будет пользоваться новыми технологическими решениями Банка ЗЕНИТ, продолжит активную деятельность в качестве регионального центра и останется столь же надежным банком для жителей города.



В ходе встречи руководители высказали заинтересованность в расширении сотрудничества между Банком ЗЕНИТ и городской администрацией и увеличении числа значимых государственных и коммерческих проектов при финансовой поддержке группы. Олег Машталяр отметил, что Липецкая область обладает высоким экономическим потенциалом, опирающимся на крепкую промышленную и аграрную базу, поэтому остается одним из важных стратегических приоритетов Банка.



Рабочую программу поездки завершила встреча с представителями бизнес-сообщества Липецка. На мероприятии присутствовало более 30 участников, включая представителей ведущих производственных и торговых предприятий области. Олег Машталяр и Ольга Митрохина рассказали о деятельности Банковской группы ЗЕНИТ, планах дальнейшего присоединения Липецккомбанка к Банку ЗЕНИТ и подробно ответили на вопросы собравшихся.



«Одному из наиболее развитых регионов России требуется надежная и гибкая банковская инфраструктура, основой которой более четверти века является Липецккомбанк. Благодаря обширной линейке финансовых услуг и выстроенной системе управления банк заслужил доверие населения и предприятий. Липецккомбанк в составе Банка ЗЕНИТ существенно расширит продуктовые и технологические возможности, что позволит повысить надежность и вести конкурентную борьбу за клиентов на банковском рынке», - подчеркнул Олег Машталяр.