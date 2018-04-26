Предписание последовало после проведенной инспекции и предоставления биржей отчета об управлении системными рисками.
Японское агентство по финансовым услугам (FSA) выдало административное предписание об улучшении бизнеса токийской криптовалютной бирже Minnano Bitcoin.
По результатам проверки и отчета FSA обнаружило проблемы с «соблюдением биржей законов, нормативных актов и надлежащим ведением бизнеса». Кроме того, регулятор отметил проблемы с предотвращением отмывания денег и ряд других недоработок, сообщает Anycoin. В результате FSA предписало Minnano Bitcoin принять меры по обеспечению надлежащего и надежного ведения бизнеса.
Биржа должна письменно отчитаться агентству о принятых мерах к 14 мая.
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