Японское агентство по финансовым услугам (FSA) выдало административное предписание об улучшении бизнеса токийской криптовалютной бирже Minnano Bitcoin.

По результатам проверки и отчета FSA обнаружило проблемы с «соблюдением биржей законов, нормативных актов и надлежащим ведением бизнеса». Кроме того, регулятор отметил проблемы с предотвращением отмывания денег и ряд других недоработок, сообщает Anycoin . В результате FSA предписало Minnano Bitcoin принять меры по обеспечению надлежащего и надежного ведения бизнеса.

Биржа должна письменно отчитаться агентству о принятых мерах к 14 мая.