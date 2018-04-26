Проект «Ты – предприниматель», реализуемый с 2009 года Федеральным агентством по делам молодежи совместно с Минэкономразвития России, позволил молодым участникам открыть свыше 20 тыс. бизнесов с момента запуска программы, заявил Максим Паршин.

По его словам, каждый год сейчас открывается более 4 тыс. бизнесов. Тем не менее, несмотря на эффективность федеральной программы «Ты-предприниматель», ее надо масштабировать - увеличить охват, сообщает Федеральный портал малого и среднего предпринимательства .

Паршин также отметил, что обучение на интернет-платформе, созданной Минэкономразвития совместно с дочерней организацией Сбербанка «Деловая среда», прошли уже более 40 тыс. предпринимателей, две трети из которых составила молодежь в возрасте до 34 лет.