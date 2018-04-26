Крупнейшая платформа обмена криптовалютами в мире Binance запустила новую функцию. Новая функция позволит пользователям конвертировать свою криптовалютную пыль (менее 0.001 BTC) в полезные токены.

Как сообщает Altcoin , Кнопка «Convert to BNB» добавлена на панель управления. Как только пользователь войдет в свою учетную запись, достаточно нажать на кнопку и следовать подсказкам. Затем нужно выбрать криптовалютную пыль, которая будет конвертирована.

Криптопылью называют дробные значения криптовалют, которыми зачастую невозможно торговать из-за того, что они меньше, чем транзакционные сборы. Будучи ниже минимального торгового предела, криптопыль оседает в кошельках пользователей.

BNB — собственная криптовалюта платформы Binance, которая используется для оплаты транзакционных сборов за все обменные и торговые операции на платформе. BNB торгуется на уровне 13,65 доллара в соответствии с данными Coinmarketcap и является лучшим действующим глобальным активом до 2018 года.