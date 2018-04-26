Работа по блокировке мессенджера Telegram не должна создавать помех для других сервисов, заявил в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Газета «Коммерсант» в пятницу сообщила, что Роскомнадзор внес несколько IP-адресов «ВКонтакте», «Яндекса», Twitter, Facebook и «Одноклассников» в реестр запрещенных сайтов. В списке также оказались некоторые IP-адреса Yahoo и российского сервиса онлайн-дневников Liveinternet. Роскомнадзор пояснил, что попадание в реестр отдельных IP-адресов было связано с технологическими особенностями работы систем, сейчас ресурсы свободны от блокировки.

«Мы неоднократно подчеркивали, что Роскомнадзор работает по ограничению доступа к упомянутому мессенджеру во исполнение вердикта суда, но, безусловно, конечно, эта работа не должна создавать помехи для других сервисов», — сказал Песков журналистам.

Роскомнадзор 16 апреля начал блокировать мессенджер Telegram в России в соответствии с решением Таганского суда Москвы из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования. Поскольку Telegram для обхода блокировки начал использовать хостинг Amazon и Google, Роскомнадзор начал блокировать задействованные мессенджером IP-адреса этих компаний. На этом фоне у ряда сторонних ресурсов возникали проблемы в работе в РФ.