Банк «Пересвет», находящийся на санации, снизил убыток по МСФО в 2017 году до 36,9 млрд рублей, говорится в материалах кредитной организации.



Активы банка на конец 2017 года составили 102,4 млрд рублей (107,7 млрд — к концу 2016-го). Обязательства равнялись 105,99 млрд рублей (143,77 млрд — в 2016 году).

При этом чистые процентные доходы снизились до 6,4 млрд рублей.

В апреле 2017 года ЦБ официально объявил о санации «Пересвета» с применением механизма bail-in. За несколько дней до этого АСВ на своем сайте поместило «Пересвет» в раздел о санируемых банках . По предложению крупнейших кредиторов ВБРР стал санатором банка.