Правительство Мальты одобрило три законопроекта, связанные с оборотом криптовалют, ICO и технологией блокчейн, представленные во вторник в парламент страны.

Закон об управлении цифровыми инновациями вводит в силу одноименную структуру, которая среди прочего будет сертифицировать платформы распределенного реестра, сообщает Anycoin .

Закон об оценке технологических решений и сервисов представляет процедуру регистрации провайдеров технологических сервисов и сертификацию новых технологических решений, вплоть до работы системных администраторов и аудиторов.

Закон о виртуальных финансовых активах концентрируется на вопросах ICO и регулировании связанных с ним сервис-провайдеров. Кроме того, он затрагивает вопросы регуляторного режима для криптобирж и наделяет Управление по финансовому надзору Мальты (MFSA) полномочиями на сбор информации, выпуск директив и других предписаний, вплоть до приостановки ICO или работы криптобирж.