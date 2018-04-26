Образовательный университет «Нетология» начинает работу в сегменте b2b и планирует получать в этом направлении рынка «сотни миллионов рублей» дохода.

Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на представителей компании, онлайн-университет «Нетология», входящий в «Нетологию-групп», выходит в корпоративный сегмент и уже подписала соглашения с рядом компаний, среди которых ВТБ, Delonghi и корпоративный университет РЖД.

ВТБ закупил набор видеокурсов по навыкам управления и личной эффективности, в Delonghi проходит обучение маркетологов по инструментам интернет-продвижения, а в корпоративном университете РЖД - обучение по теме инфографики и визуализации данных.

Общая сумма заключенных контрактов с корпоративным бизнесом составляет 10 млн рублей, в которые входят соглашения с этими тремя компаниями и с другими. Гендиректор «Нетологии-групп» Максим Спиридонов ожидает, что в первый год выручка составит несколько миллионов рублей, а с 2019 года — «сотни миллионов».

Сейчас «Нетология» работает над созданием корпоративных программ обучения по digital-маркетингу, управлению продуктом, инфографике, data science и другим направлениям.

В «Нетологии-групп» пояснили, что в корпоративный сегмент образования сейчас больше всего стремятся именно онлайн-платформы. Катализатором послужил финансовый кризис, который начался в 2014 году и ударил в том числе по рынку образовательных услуг, начав с конечных пользователей-физлиц.