Количество кредитов, выданных в РФ в I квартале 2018 года на покупку потребительских товаров ( потребительских кредитов ), составило 3,57 млн, что на 8,6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года (3,28 млн). Такие данные представило Национальное бюро кредитных историй.

Подсчеты НБКИ основаны на информации кредиторов, передающих туда свои данные. По состоянию на 1 апреля 2018 года НБКИ консолидирует информацию о кредитах более чем 86 млн заемщиков, которую передают свыше 4,1 тыс. кредиторов, сотрудничающих с этим бюро.

В I квартале 2018 года самое большое количество выданных потребительских кредитов в регионах РФ (среди 40 регионов, лидирующих по объемам данного вида розничного кредитования) было отмечено в Краснодарском крае (148,1 тыс.), Москве (133,1 тыс.), Башкирии (130,8 тыс.), Московской области (123,5 тыс.), Татарстане (116,6 тыс.) и Свердловской области (111,1 тыс.), наименьшее — в Тверской (32,8 тыс.), Ульяновской (33,6 тыс.), Ивановской (34,6 тыс.), Липецкой (34,7 тыс.), Ярославской (36 тыс.) областях, а также в Тюменской области без учета Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов (36,2 тыс.).

Самый заметный рост количества выданных потребительских кредитов по сравнению с I кварталом 2017 года продемонстрировали (среди 40 регионов-лидеров) Ульяновская (плюс 21,5%) и Саратовская (плюс 20,4%) области, Ставропольский край (плюс 19,8%), Ханты-Мансийский АО (плюс 18,1%), а также Пензенская (плюс 17,7%) и Свердловская (плюс 13,7%) области. В то же время в некоторых регионах было отмечено снижение количества выданных потребкредитов, в том числе в Санкт-Петербурге (минус 19,2%), Ленинградской (минус 12%) и Новосибирской (минус 1,8%) областях. В Москве количество выданных потребительских кредитов за год увеличилось на 9,8%.



«На фоне некоторой стабилизации экономической ситуации банки находят возможности для расширения необеспеченного кредитования, — комментирует генеральный директор НБКИ Александр Викулин. — При этом активность проявляют не только кредиторы, но и граждане, которые стали активнее пользоваться кредитными ресурсами. Также необходимо отметить снижение в последнее время уровня процентных ставок по розничным кредитам, а также эффективное управление банками кредитным риском, которое сводит к минимуму их потери от кредитования».