Эффективным решениям и оптимизации расходов на процедуру резервирования и открытия счёта для потенциального клиента из сектора ММСБ был посвящен специальный вебинар iDSystems , который состоялся 18 апреля на площадке Webinar.ru. Также генеральный директор компании Андрей Федорец обсудил с участниками онлайн-встречи ход реализации проектов ЕБС и взаимодействия с новыми госсервисами, которые могут быть полезными банкам в работе с частными и корпоративными клиентами.

В ходе вебинара подробно рассмотрели процесс автоматизации бизнес-процесса резервирования счета для нового клиента с помощью программных решений iDSystems и использования посредством их результатов обмена с ФНС, МВД, ФССП, ПФР и другими сервисами госведомств.

Благодаря возможностям « iDБанк » работа кредитных организаций с юридическими лицами становится значительно проще. Отлаженное эффективное взаимодействие с ведомствами позволяет, используя только ИНН, получить сведения по крайней мере по 13 параметрам от различных госорганов. Такая информация, несомненно, обеспечивает рост качества оценки предполагаемых клиентов, реализацию контроля за базой. Словом, полученные в автоматическом режиме сведения передаются в информационную систему кредитной организации и используются в различных банковских процессах.

Банкиры убедились, что широкий функционал «iDБанк» и автоматизация бизнес-процессов способны почти в 20 раз удешевить работу по сравнению со штатными процедурами, где за взаимодействия отвечает сотрудник операционного офиса.

Вывод: автоматизация обмена с разными госорганами, обеспеченная iDSystems, позволяя собрать сведения только по ИНН, существенно уменьшает список требуемых от потенциального клиента банка документов, а также сокращает время на резервирование и последующее открытие счёта до нескольких десятков минут.

Во второй части вебинара Андрей Федорец подробно разобрал с банкирами все процессы взаимодействия с клиентами-физическими лицами, которым необходима регистрация в Единой биометрической системе (ЕБС). Он подробно описал процедуру снятия биометрических образцов на примере использования системы «VoiceKey.Inspector» от одного из ведущих разработчиков биометрических систем — компании ЦРТ. А решения iDSystems и «iDБанк», интегрированный с фронт-системами банка, дают возможность действительным клиентам кредитных организаций легко и оперативно получить регистрацию и в ЕСИА и, далее, в ЕБС, что позволяет формировать всё новые и новые сервисы и услуги.

С презентацией и видеозаписью вебинара можно ознакомиться по ссылке

О компании iDSystems:

iDSystems (ООО «Инновейтив Диджитал Системс») специализируется на разработке и распространении на банковском рынке программных продуктов, обеспечивающих обмен документами в электронном виде между кредитными организациями и государственными органами.

По состоянию на январь 2018 года компания iDSystems уже завоевала 25 % банковского рынка в сфере электронного документооборота с госорганами и имеет контрактные отношения с 43 % банков уровня TOP-100 по величине активов согласно данным ЦБ РФ, а общее число клиентов компании составляет более 140 банков.

iDSystems выступает технологическим партнёром НП НСФР (« Национальный Совет Финансового Рынка ») в основной деятельности и при проведении пилотных взаимодействий с ведомствами.

Организационно компания iDSystems входит в Консорциум ideas Consulting and Management Group (iCAM Group)

Источник: iCAM Group