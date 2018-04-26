В программе VIII Международной конференции MobiFinance-2018, которая прошла в Москве 17 апреля, была масса идей и проектов, эффективных кейсов от ведущих разработчиков ПО и оборудования для банков и сотовых операторов. Обозначились главные тренды, вектор развития рынка. Делегаты от финансового, IT сектора, госорганов, платежных систем ознакомились с главными тенденциями сферы мобильной коммерции и банкинга.

Компания iSimpleLab провела совместную презентацию с АКБ «РосЕвроБанк» (АО), представив результаты проекта по созданию интернет- и мобильного банка на платформе ДБО iSimpleBank 2.0 для сегмента малого и среднего бизнеса.

Директор по продажам компании Алексей Колесников и управляющий директор по малому бизнесу дирекции цифрового банка «РосЕвроБанк» Светлана Смирнова в совместном докладе «API + МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ — ключ к Digital-банку для МСБ» рассказали о том, как открытый технологичный API платформы ДБО iSimpleBank 2.0 позволил просто и быстро выстроить в банке современные дистанционные сервисы всего за полгода. Это позволило решить стоящую перед Дирекцией МСБ задачу — вывести в кратчайшие сроки продукт, не уступающий по функциональности и удобству существующим на рынке предложениям.

iSimpleLab предложила АКБ «РосЕвроБанк» (АО) собственное, прогрессивное на рынке архитектурное решение — разделение платформы iSimpleBank 2.0 на несколько слоев. Взяв на себя трудоемкие функции, покрывающие все бизнес-процессы системы ДБО, безопасность, администрирование, логирование, производительность, отказоустойчивость, iSimpleLab через легкий, подробный, документированный API, упроcтил для АКБ «РосЕвроБанк» (АО) возможность самостоятельно реализовывать интерфейс заказчика, создавать настоящий Digital-банк для целевой группы клиентов Дирекции малого бизнеса.

В кратчайшие сроки удалось автоматизировать процесс открытия счета для МСБ, создать конвейер по выпуску транзакционных продуктов, запустить мобильное приложение, а также организовать удобный и инновационный способ подтверждения операций платежей с использованием мобильного устройства.

Одна из идей проекта — реализация новых функций и поддержка клиентов наиболее простым и доступным способом. Именно поэтому в приложении внедрен функционал диалога с клиентом, построенный на базе чата. Перспективы этого канала взаимодействия клиента с банком, по мнению обоих спикеров, далеко не исчерпаны.

Необходимо отметить, что в рамках консорциума iCAM Group активно развивает свой продукт — iQChannels — компания iQStore . Решение для организации чата с клиентом предлагает не просто дешевый канал контакта с клиентом, а, скорее, рассматривает его как альтернативу высоконагруженному личному кабинету клиента. Есть возможность выводить новый функционал в каналы ДБО без больших вложений как со стороны вендора ДБО, так и со стороны Банка.

Подробнее с презентацией «API + МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ – ключ к Digital-банку для МСБ» можно ознакомиться по ссылке

На нашем канале Youtube доступна видеозапись выступления.

О компании iSimpleLab:

iSimpleLab (ООО «АйСимплЛаб») — российский разработчик программного обеспечения в области дистанционного банковского обслуживания. iSimpleLab входит в консорциум ideas Consulting and Management (iCAM Group) , который занимается созданием, развитием и продвижением ИТ-продуктов и услуг на финансовые рынки. Интересы iSimpleLab по направлению ДБО распространяются на банки в России и страны СНГ.

Компания продвигает на банковский рынок систему ДБО собственной разработки под брендом iSimpleBank 2.0.

ДБО iSimpleBank 2.0 — это новая современная система ДБО российского производства построенная на последних технологиях, способная работать на всех платформах и браузерах клиента. Являясь единым высокотехнологичным централизованным решением, система iSimpleBank 2.0 способна обслуживать физических и юридических лиц по всем распространённым каналам взаимодействия, включая iPhone и Android мобильные устройства.

Об АО «АКБ «РосЕвроБанк»:

АКБ «РосЕвроБанк» (АО) – универсальный коммерческий банк, который обслуживает корпоративных и частных клиентов, занимается кредитованием малого и среднего бизнеса, активно развивает международное направление бизнеса и брокерские услуги. РосЕвроБанк показывает устойчивый рост клиентской базы уже более 20 лет. Благодаря современным технологиям, клиенты могут получить доступ к услугам банка из любой точки Российской Федерации.

Источник: iCAM Group