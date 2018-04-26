Проект Минфина России «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения» и ведущий российский анимационный холдинг – группа компаний «Рики» – правообладатель анимационного бренда «Смешарики» – приглашают детей от 3 до 14 лет к участию во всероссийском творческом конкурсе «Друг для Кроша в «Азбуке финансовой грамотности со Смешариками».

Участникам конкурса предлагается создать визуальный образ и оригинальное имя для анимационного персонажа, а также нарисовать и разместить в социальных сетях рисунки с изображением героя, помогающего Смешарикам решать финансовые вопросы.

Лучшие работы будут отрисованы художниками, напечатаны и вручены победителям. Победители конкурса также смогут принять участие в виртуальной экскурсии по студии «Петербург» и в режиме онлайн встретиться с актерами, озвучивающими персонажей проекта «Смешарики».

К участию в конкурсе принимаются работы, размещенные в социальных сетях Вконтакте, Facebook, Instagram, Одноклассники и Twitter в виде фотографий. Рисунки необходимо сопроводить уникальным хэштегом #другдлякроша.

Заявки на конкурс принимаются до 9 мая 2018 года включительно.

Подробно с положением конкурса можно познакомиться здесь .