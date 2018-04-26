Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает важнейшей задачей в условиях санкций сохранение баланса в экономике страны.

«Когда на страну вот таким образом наваливаются различные внешние силы, когда сама структура экономики не является в государстве идеальной, самое главное — не допустить разбалансировки экономики, нормальной хозяйственной жизни», — заявил он в интервью в программе «Вести в субботу» на телеканале «Россия 1», передает ТАСС.



Глава правительства напомнил, что за последние шесть лет рост валового внутреннего продукта в РФ составил 5%. «Это неплохо, с учетом того что в определенный период он провалился на минус 3%, — подчеркнул Медведев. — Притом что, я напомню, например, в период 2008—2009 годов наша экономика проваливалась на восемь и даже более процентов».