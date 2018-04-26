Встречу открыл генеральный директор инвестиционной группы QBF Станислав Матюхин. Он напомнил, что QBF в этом году отпразднует десятилетие. «За десять лет нам удалось достичь высоких результатов, но ещё больше нам предстоит сделать в ближайшем будущем. Там, где многие наши коллеги видят препятствия для развития финансового рынка, мы стремимся найти новые возможности для приумножения капитала наших клиентов».

Станислав Матюхин пожелал гостям приятного вечера и передал слово управляющему партнёру QBF Зелимхану Мунаеву, модератору деловой встречи. «Сегодня мы подробно обсудим макроэкономическую ситуацию, проанализируем динамику рынка валют и вместе попробуем найти ответы на вопросы, которые волнуют сейчас каждого инвестора», – обозначил повестку дня спикер.

Ведущий экономических программ на РБК ТВ, Business FM, «Коммерсантъ FM», финансовый аналитик и действующий трейдер Олег Богданов выступил с обзором макроэкономических факторов и рыночных трендов, определяющих состояние российской экономики. Эксперт напомнил, что сейчас происходит переход от количественного смягчения к количественному ужесточению. По мнению выступающего, коренная причина изменений мировой экономики, в частности, динамики американских ценных бумаг, кроется в особенностях демографической ситуации. Глобальный тренд состоит в том, что население стареет, а на рынок выходят инвесторы, обладающие новыми потребностями.

Портфельный управляющий QBF Сергей Гусев сосредоточился на анализе российского рынка ценных бумаг и доверительном управлении активами : «Особенность современной ситуации на фондовом рынке состоит в том, что динамика стоимости ценных бумаг зависит от геополитики гораздо больше, чем от финансовых показателей конкретных компаний». Выступающий обозначил основные события 2017 года, которые повлияли на фондовый рынок: среди них военные действия в Сирии, обещание высоких дивидендов, черный четверг, пик дивидендного сезона и нефтяное ралли. Затем эксперт обратился к анализу рынка отечественных облигаций: спикер связал резкое подорожание доллара с продажей облигаций федерального займа нерезидентами России.

Налоговый эксперт, специалист по налогообложению Вадим Щербань подробно рассказал о ряде льгот, с помощью которых государство сегодня стремится привлечь на фондовый рынок частных инвесторов. Спикер уделил внимание индивидуальному инвестиционному счёту как инструменту, дающему право на налоговые преференции, а также разобрал специфику льгот для владельцев акций и облигаций. «Сегодня существует немало точечных инвестиционных решений, позволяющих физическим лицам уменьшить налоговую нагрузку, – отметил эксперт.

С заключительным докладом выступил вице-президент QBF Павел Власов. «Сегодня мы немало говорили о процессах, от которых зависит доходность продуктов фондового рынка, – начал выступление спикер. – Но, напомню, миссия QBF состоит в том, чтобы обеспечить клиентам доступность лучших инвестиционных решений, основанных на эффективном использовании количественных и традиционных методов анализа и прогнозирования». Эксперт подробно рассмотрел основные группы продуктов, доступные клиентам инвестиционной компании ­– стратегии доверительного управления и открытые паевые инвестиционные фонды. Вице-президент QBF сравнил их по таким критериям как стартовая сумма, возможности управляющего, особенности мониторинга, соотношение доходности и риска, а также возможность получения налоговых льгот. Особое внимание спикер уделил новым инвестиционным стратегиям QBF: «Хочу представить наши новые финансовые продукты. Во-первых, это стратегия «До востребования», созданная, в основном, для клиентов, которые только начинают осваивать инвестиционный рынок. Её свойства близки к счёту до востребования, так как она позволяет вывести денежные средства максимально быстро. Однако, доходность стратегии составляет 8–9%, что несравнимо больше доходности банковского аналога. Во-вторых, предлагаю обратить внимание на наш новый портфель, запущенный в День Космонавтики, – «Движение Вверх». Он рассчитан на активных клиентов и имеет ожидаемую доходность на уровне 20–25% годовых. Данная инвестиционная стратегия основана на работе с ценными бумагами быстро растущих компаний второго-третьего эшелона».

Приятным завершением мероприятия стали подарки партнеров и неформальное общение со спикерами.

Источник: Инвестиционная Компания «КьюБиЭф»