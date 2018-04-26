Москва, «26» апреля 2017 г. – Компания «Иннодата» совместно с Группой компаний «РАМАКС» провела Workshop «Укрощаем социальные сети: Machine Learning на страже репутации» для представителей крупных финансовых институтов и торговых корпораций.

Эксперты компании «Иннодата», Исполнительный директор Александр Сергиенко и Product Owner Константин Шабалин, представили инновационную Систему мониторинга и анализа контента социальных сетей (СМАКСС). Они рассказали о том, как эффективно и с пользой для бизнеса использовать социальные сети, не только отслеживать инфоповоды и любые упоминания о компании, но и правильно анализировать полученный контент, как привлечь новых и удержать существующих клиентов, снизить репутационные риски, оперативно и качественно реагировать на различные поведенческие всплески.

Мероприятие прошло в трендовом Four Seasons в центре Москвы и собрало руководителей направлений банков и ритейл-компаний, в том числе, руководителей отделов маркетинга, PR и внешних коммуникаций, розничного блока, представителей Sales-блока, а также представителей других профильных отделов и департаментов, отвечающих за нивелирование репутационных потерь.

Workshop состоял из двух сессий. Первая была посвящена повышению эффективности и новым подходам обработки потока инфоповодов и обращений в адрес компании в соцсетях. Участники мероприятия научились быстро и эффективно выбирать только нужные инфоповоды, определять инструменты реагирования, классифицировать инфоповоды и назначать по ним ответственных сотрудников, правильно идентифицировать угрозы. Во второй сессии речь шла о повышении лояльности клиентов в социальных сетях с помощью новых технологий, используемых системой. Эксперты компании рассказали о возможностях СМАКСС в разрезе управления клиентской лояльностью, затронув такие аспекты, как удовлетворенность уровнем обслуживания, обеспечение качественной обратной связи удобным для клиента способом, автоматизация процесса обработки обращений из любых каналов коммуникаций и многое другое. На мероприятии был представлен интерфейс уже работающей системы одного из лидеров рынка в своем сегменте. Слушатели смогли увидеть, как для выполнения всех этих задач в СМАКСС применяются технологии Big Data и Machine Learning.

Оставшееся время было посвящено оживленной беседе и ответам на множество вопросов со стороны участников.

В связи с большим интересом к теме и высокой актуальностью представленного решения, организаторы с большой вероятностью проведут повторные мероприятия в течение года.

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Источник: Компания Иннодата