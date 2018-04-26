Кратковременное внесение Роскомнадзором IP-адресов «Яндекса», Twitter и «ВКонтакте» в реестр запрещенных сайтов могло быть связано с шуткой основателя Telegram Павла Дурова, предположил cоветник президента России по вопросам развития Интернета Герман Клименко.

«Я наблюдал за процессом от начала до конца, по-моему, с часа ночи до трех (могу ошибаться, но не сильно). В ночном диалоге с рядом представителей нашей индустрии я поспорил, что утро будет как обычно светлым: «Яндекс» будет работать, Сбербанк тоже. Вряд ли кто-то расскажет из Роскомнадзора, что произошло на самом деле. Скорее всего, товарищи из Telegram так подшутили над РКН, подсунув под мониторинг список IP не своих прокси-серверов, а список IP реальных наших сайтов. Это в стиле Павла (Павла Дурова, основателя Telegram. — Прим.ред.)», — сообщил RNS Герман Клименко. Он отметил, что самое активное обсуждение попадания IP-адресов в реестр запрещенных сайтов началось уже после того, как проблема была решена.

«Насколько я понимаю, до «страшного» так и не дошло, поэтому предъявлять претензии Роскомнадзору можно только в одном — немедленно необходим публичный человек, готовый объясняться с обществом. Никакой РОЦИТ не сможет выполнить роль буфера. Нужно лично выходить и общаться, рассказывать, что и как происходит», — резюмировал Герман Клименко.

Как сообщалось ранее, в ночь на пятницу 27 апреля Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов ряд IP-адресов крупных работающих в России сайтов — в том числе IP-адреса Twitter, «ВКонтакте», «Яндекса», Liveinternet и др. Но спустя короткое время ночью ресурсы были исключены из реестра. В пресс-службе Роскомнадзора на момент написания материала не ответили на запрос RNS.