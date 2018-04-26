В 2019 году данные паспорта, пенсионного и страхового удостоверений привяжут к сквозному индентификатору, разработкой которого занимаются Центробанк, Минкомсвязи и Минфин. По словам экспертов, объединение данных упростит взаимодействие граждан с госорганизациями и банками.

Как пишут «Известия» , ссылаясь на источники, на днях прошла встреча представителей ЦБ, Минкомсвязи и Минфина, по итогам которой было решено представить предложения по внедрению сквозного идентификатора в IV квартале 2018 года. Эти предложения будут внедрены на практике в 2019 году.

Сквозным идентификатором станет уникальный номер. Со временем он заменит гражданам остальные документы. Как ранее говорила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова, по идентификатору можно будет получать и финансовые услуги. Новшество касается физлиц и будет разработано в рамках «Основных направлений развития финансовых технологий на 2018–2020 годы».

По мнению экспертов, подобное нововведение позволит также объединить базы данных разных ведомств, и свести воедино ту информацию, которую клиентам часто приходится предоставлять в процессе документооборота. Но, гипотетически, при введении единого номера повышается риск компрометации данных. Мошеннику будет легче получить всю информацию о человеке, если он знает хотя бы один идентификатор. Вполне вероятно, что защищенность сквозного идентификатора от взлома будет выше, чем защита данных у разных ведомств по отдельности.