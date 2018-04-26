Российский предприниматель через суд потребовал у Роскомнадзора 5 млн рублей из-за убытков, которые он, по его утверждению, понес из-за веерных блокировок сторонних сервисов в попытках ограничить доступ к Telegram, сообщил РИА Новости представитель бизнесмена. Это первый иск к ведомству из-за данной ситуации.

Подавший в суд бизнесмен Александр Вихарев руководит компанией, привлекающей инвестиции в коммерческую недвижимость. Из-за веерных блокировок сторонних ресурсов коммерсанту «поступили жалобы от клиентов в связи с невозможностью регистрации на платформе компании».

«Компания понесла потери в виде денежных средств в размере 5 миллионов рублей… Просим взыскать (эту сумму)… с Министерства финансов РФ и Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций в пользу ООО «Инвестори», — сказано в иске.

Истец утверждает, что из-за попыток блокировки Telegram оказался заблокирован ряд серверов компании, размещенных на иностранном домене.

«Данные ограничения нарушили пропускную способность самой организации, и большое количество инвесторов, использующих платформу истца, не смогли произвести операции в своих личных кабинетах», — отмечает заявитель.

Копия иска в Арбитражный суд Москвы есть в распоряжении агентства, он уже зарегистрирован канцелярией суда, однако в картотеке на сайте еще не появился.

При этом неясно, проводилась ли техническая экспертиза по этому поводу, которая бы смогла подтвердить или опровергнуть утверждение, что проблемы с доступом к сайту связаны именно с действиями Роскомнадзора.

Последний эпизод веерной блокировки сторонних ресурсов произошел минувшей ночью: ряду российских пользователей оказались недоступны «ВКонтакте», «Яндекс», Twitter, Facebook и «Одноклассники». Роскомнадзор объяснил, что «кратковременное попадание в реестр отдельных IP-адресов» связано с «технологическими особенностями работы системы».