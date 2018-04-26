На своем официальном сайте АО КБ «Хлынов» объявил о запуске онлайн-чата в интернет-банке. Теперь с помощью диалога через чат клиенты смогут решать любые, даже сложные и нестандартные вопросы, связанные с проведением операции, настройкой шаблона, продуктами и сервисами кредитной организации.

Чат в интернет-банке работает на той же платформе, что и в мобильном приложении - на базе омниканальной экосистемы коммуникаций с клиентами iQChannels от компании iQStore . Вся история переписки сохраняется и доступна вне зависимости от того, через веб-версию или приложение происходила переписка. Для мобильного банка функционал чата доступен в последних версиях приложения для Android и iOS.

О компании:

iQStore (ООО «Ай Кью Стор») - компания, основанная учредителями консорциума iCam Group и специалистами с более чем десятилетним опытом разработки крупных технологичных проектов в области банковских систем и мобильных приложений.

Основным продуктом компании является iQChannels - мессенджер для службы клиентской поддержки с готовыми SDK для мобильных каналов и популярных мессенджеров Telegram, Facebook, Viber, виджетом для сайта и интеграцией с системой дистанционного банковского обслуживания iSimplebank 2.0 и CRM-системами.

О банке «Хлынов»:

Коммерческий банк «Хлынов» (акционерное общество) - один из самых динамично развивающихся российских банков, высоко представлен в различных рейтингах и оценках. Начал работу в Кирове 6 марта 1990 года (лицензия № 254). Председатель правления - Илья Павлович Прозоров. Банк представлен в Кирове и Кировской области, а также в г. Йошкар-Ола (Марий Эл) и г. Чебоксары (Чувашия). Особое внимание к инновациям и технологиям закреплено в стратегии развития АО КБ «Хлынов». Среди крупных проектов последнего времени - реорганизация обслуживание сети банкоматов с помощью инструментов машинного обучения облака Microsoft Azure для расчета необходимого количества зарезервированных средств для снятия клиентами. Еще ранее совместный с компанией Microsoft проект в области использования искусственного интеллекта в сфере организации и управления сетью банкоматов был представлен на федеральном уровне в Москве на бизнес-форуме «Microsoft Digital Transformation».

Источник: iCAM Group