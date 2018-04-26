Хоум Кредит Банк проанализировал траты клиентов с картой рассрочки. Оказалось, что женщины открывают карту рассрочки намного чаще мужчин. Доля женщин среди держателей карты составляет 61,4%.



Также выяснилось, что картой рассрочки чаще всего платят в продовольственных магазинах — на них приходится почти 24% от всех трансакций по этим картам. На втором месте — бытовое оборудование и электроника (12,9%). На третьем — магазины одежды и обуви (12,6%). Затраты на ремонт составляют около 4%. На поход в рестораны держатели карт тратят около 3,2%. На покупку новой мебели — 3%. На ювелирные украшения — 2,4%. На покупку авиабилетов — 1,6%.

«Женщины — более дисциплинированные заемщики, чем мужчины. Они любят шопинг и предпочитают покупать с умом. Карта рассрочки как раз позволяет приобретать любые товары здесь и сейчас, а деньги отдавать частями и без переплаты, тем самым снижая нагрузку на бюджет. Для многих карта рассрочки становится основной картой для оплаты повседневных покупок. Этим объясняется значительная доля продуктовых магазинов, бытового оборудования и электроники, одежды, обуви и товаров для дома в структуре трат по картам рассрочки», — комментирует директор департамента карточных продуктов Хоум Кредит Банка Михаил Жигунов.