В I квартале 2018 года от жителей Москвы и Московской области в Банк России поступило 15 279 обращений. Это на 14,4% меньше, чем кварталом ранее, сообщили в пресс-службе ГУ Банка России по ЦФО.



«Порядка 71,8% обращений касались взаимоотношений граждан с кредитными организациями. Около трети из написавших по этой теме обратились с вопросами относительно потребительского кредитования ; 22,6% обращений было связано с темой ипотеки ; 8,7% — с темой банковских карт и банкоматов. Около 12% от общего числа обращений в Банк России жителей Москвы и Подмосковья в январе — марте этого года касалось деятельности страховых компаний. Подавляющее большинство из этих потребителей (64,5%) жаловались на различные аспекты, связанные с ОСАГО . Треть из таких жалоб касалась неверного применения коэффициента «бонус-малус» при установлении цены полиса, 21,7% обращали внимание мегарегулятора на проблемы с е-ОСАГО», — говорится в релизе.

По итогам I квартала только 6,6% обращений в Банк России, поступивших от жителей Московского региона, касались деятельности микрофинансовых организаций. В половине из них задавались вопросы, связанные с возвратом задолженности по договору микрозайма.



Кроме того, поступило 114 обращений по работе негосударственных пенсионных фондов (НПФ); 22 вопроса были заданы по поводу криптовалют, заключили в пресс-службе ГУ Банка России по ЦФО.