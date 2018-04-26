Ожидаем слабого подъема российских фондовых индексов на фоне снижения доходности гособлигаций США, что оказывает поддержку валютам развивающихся экономик. Плюс позитивный итог встречи глав Северной и Южной Кореи вызывает подъем фьючерсов на мировые фондовые индексы на 0,2-0,8%. Однако несмотря на высокие цены на нефть в 74,4 доллара за баррель против рубля играют покупки валюты ЦБ РФ для Минфина и длинные выходные дни, что может заставить инвесторов отдать предпочтение долларам в качестве страховки от неопределенности. При этом, в пятницу, мы ожидаем сохранение ключевой ставки на уровне 7,25% по итогам заседания Банка России. Регулятор возьмет паузу в смягчении монетарной политики и сошлется на возросшие внешние риски, которые привели к резкому ослаблению рубля, что в будущем приведет к увеличению инфляции и инфляционных ожиданий у населения. В пользу доллара играет больше факторов, чем в пользу рубля.