Промсвязьбанк может попасть в санкционные списки, как только станет опорным, допускает глава временной администрации банка Петр Фрадков. На этот случай, заявил он в интервью «Коммерсанту» , прорабатываются различные сценарии развития событий, но клиенты кредитной организации «не пострадают при любом раскладе».



«Для нас главное — это безопасность клиентов, всех без исключения. Средний бизнес, розница, малый, оборонка... Так вот, наши клиенты при любом раскладе, даже самом плохом, точно не пострадают: все обязательства перед ними с нашей стороны в части валютной составляющей выполнены. Тут даже вопросов никаких быть не может», — сказал Фрадков.

При этом он не исключает, что в какой-то части могут быть ограничения: валютные переводы, действия, связанные с международными платежными системами.

«Но мы ведем переговоры с партнерскими банками на случай негативного сценария. С клиентами мы предельно честны: да, если сложности будут, то будет так-то и так-то, чтобы они понимали реальное положение дел», — отмечает глава временной администрации банка.

Комментируя вопрос о возможном прекращении работы с Visa и Masterсard, он пояснил, что все будет работать по России. «На карту «Мир» многие сейчас переходят. Кроме того, можно будет по-прежнему пользоваться картами Visa и Masterсard в рублях по России», — сказал банкир.



Что касается трансграничных платежей компаний, их доля невелика относительно остального бизнеса банка, уточнил Фрадков. «Во-вторых, мы знаем, как эти возможные потери компенсировать за счет другого вида бизнеса. А третье — мы заранее предупреждаем наших клиентов, что такие риски могут быть, но мы их компенсируем. Скажем так, клиенты потерь не понесут», — заявил глава временной администрации Промсвязьбанка.

По его словам, банк будет выстраивать схемы взаимодействия с партнерами. «Но на данном этапе мы, еще раз говорю, будем компенсировать возможные потери в валютных операциях за счет рублевых. На самом деле не так много наших коллег нуждается сейчас реально в валютных счетах. Не так много, как кажется», — подчеркнул он.

Как сообщалось, бывший глава Российского экспортного центра (РЭЦ) Петр Фрадков 24 апреля был назначен руководителем временной администрации Промсвязьбанка. Сейчас банк находится на санации в Фонде консолидации банковского сектора. Он выбран опорным банком для осуществления операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам. Как ожидается, с приходом Фрадкова активизируется передача «токсичных» кредитов подсанкционным компаниям от других кредитных организаций Промсвязьбанку.