Судебные приставы Санкт-Петербурга добились административного наказания для крупной кредитной организации, не исполнившей требования исполнительного документа по взысканию денежных средств с должника. По решению Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области банк, отказавшийся перечислить денежную сумму в счет погашения двухмиллионной задолженности по заработной плате, выплатит административный штраф в размере более 892 тыс. рублей, сообщается на сайте Федеральной службы судебных приставов.

К административной ответственности привлечен филиал «Санкт-Петербург» Локо-Банка, уточняется на сайте Управления ФССП по Петербургу. Судебный пристав Межрайонного отдела по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Санкт-Петербургу 17 октября 2017 года составил в отношении банка административный протокол по части 2 статьи 17.14 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Нарушение законодательства по исполнительным производствам») и направил его в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Согласно протоколу, банк не исполнил требования исполнительного документа о взыскании денежных средств должника со счета.

В рамках сводного исполнительного производства о взыскании задолженности с ООО «А.» (название полностью не приводится. — Прим. Банки.ру), признанного банкротом, взысканию подлежали текущие платежи, а именно задолженность по заработной плате. Претензии к ООО предъявили взыскатели, добившиеся через суд выплаты задолженности по заработной плате на общую сумму почти 2 млн рублей. Судебный пристав вынес постановление об обращении взыскания на денежные средства в размере более 1,785 млн рублей и направил в банк, где у компании-должника имелся счет.

«Банк был достоверно уведомлен о том, что денежные средства перечисляются в счет погашения текущих платежей компании, а именно задолженности по заработной плате. 25 октября 2017 года судебный пристав получил отказ от кредитной организации, которая ссылалась на то, что в ООО введена процедура наблюдения, соответственно, все документы должны быть переданы управляющему. Судебный пристав обнаружил нарушения в действиях банка и составил административный протокол в отношении правонарушителя», — говорится в релизе.



Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал действия кредитной организации незаконными и вынес наказание в виде административного штрафа в размере более 892 тыс. рублей. В соответствии с действующим законодательством административный штраф должен быть уплачен в 60-дневный срок со дня вступления постановления о наложении штрафа в законную силу. Если оплата не поступает в течение указанного срока, документы передаются в службу судебных приставов для принудительного взыскания.

