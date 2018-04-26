Завершение программы помощи Греции станет «концом эры финансовой помощи» для Афин и для еврозоны в целом. Об этом заявил европейский комиссар по финансово-экономическим вопросам Пьер Московиси, передает собкор Банки.ру в Брюсселе.

«Это будет последняя страница в истории кризиса в еврозоне. Время от времени мы были близки к Grexit. Мы это знаем, но мы старательно избегали этого и вместе создали историю успеха для Греции», — сказал он на пресс-конференции после заседания Еврогруппы.

Представители кредиторов должны вернуться в Афины 14 мая для продолжения своей миссии по завершению четвертого обзора программы помощи.

С 2010 года Греция участвует уже в третьей программе помощи и получила кредитование на общую сумму более 300 млрд евро со сроками погашения займов после 2034 года.

С момента начала финансового кризиса финансовую помощь от различных механизмов ЕС уже получали такие страны, как Кипр (6,3 млрд евро), Португалия (26 млрд евро), Ирландия (17,7 млрд евро) и Испания (41,3 млрд евро).