Проект нацелен на стимулирование благоприятных условий для устойчивого развития малого и среднего бизнеса, формирование конкурентной среды и повышение конкурентоспособности компаний МСБ на внутренних и внешних рынках.

Партнерство банка «Центр-инвест» и ЕАБР длится с 2012 года. За это время ЕАБР предоставил банку «Центр-инвест» шесть целевых кредитных линий на общую сумму 900 млн рублей в рамках программ по поддержке и развитию МСБ и повышения энергоэффективности экономик государств-участников Банка. К настоящему времени все кредитные средства банк «Центр-инвест» инвестировал в экономику региона и погасил кредитные обязательства перед ЕАБР в полном объеме.