Российский бизнесмен Олег Дерипаска, включенный 6 апреля Минфином США в санкционный список (SDN), решил сократить свою долю в капитале En+ и покинуть совет директоров компании.



Как передает РБК , в сообщении компании говорится, что принципиальное решение о снижении своей доли в капитале En+ Дерипаска принял беседы с главой совета директоров лордом Баркером.

Кроме того, по совету Баркера Дерипаска согласился покинуть совет директоров En+ и дал согласие на назначение новых членов совета, чтобы в новом составе большинство оказалось у независимых директоров.

