Чистая прибыль группы СМП Банка по итогам 2017 года по МСФО составила 1,089 млрд рублей, говорится в материалах кредитной организации.



«В составе прибыли отчетного года отсутствуют разовые результаты, связанные с пересчетом дохода от первоначального признания средств, полученных банками группы от АСВ и влиянием признания отложенного налогового актива, относящегося к санируемым банкам», — отмечается в сообщении банка.

В нем говорится, что нормализация доходности и снижение волатильности инструментов долгового финансирования после посткризисного состояния фондового рынка и неоднократное снижение ключевой ставки в 2017 году привели к определенному сокращению процентного и торгового дохода по сравнению с предыдущим периодом.

Чистый процентный доход составил 6,688 млрд рублей, чистый комиссионный доход 1,527 млрд.

Совокупный кредитный портфель группы СМП Банка вырос на 38,7 млрд рублей (14%) за 2017 год. в основном за счет увеличения кредитования крупных заемщиков на 31 млрд рублей (13,1%), малых и средних предприятий на 3,9 млрд рублей (25,3%), а также за счет розницы – на 3,8 млрд рублей (15,7%).