По итогам 2017 года 25% российских банков получили убыток почти на 772 млрд рублей, свидетельствуют данные Росстата. Эти убытки «съели» почти половину совокупной прибыли сектора: 75% банков за год заработали 1,56 трлн рублей. Итоговая прибыль банковской системы составила 789,7 млрд рублей, пишут «Известия» со ссылкой на данные Росстата.



Тенденция продолжается и в этом году. По данным ЦБ, 74% кредитных организаций в I квартале получили прибыль в размере 521 млрд рублей, а убыток остальных 26% составил 169 млрд рублей. Итоговая прибыль сектора за квартал выросла на 4% по сравнению с I кварталом 2017 года и составила 352 млрд рублей.

Небольшие частные банки находятся в условиях жесткой конкуренции и зачастую вынуждены уходить из привычных секторов, отметил управляющий директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Александр Сараев. Государственные и крупнейшие частные банки готовы забрать у небольших кредитных организаций наиболее качественных заемщиков, предложив им более выгодные ставки, пояснил он.

Теперь драйвером перетока клиентской базы становится сегмент кредитования малого и среднего бизнеса (МСБ), добавил Сараев. Если ранее именно небольшие и средние банки кредитовали заемщиков этой категории, то по итогам 2017 года порядка 68% всех выданных кредитов МСБ обеспечили крупнейшие банки из топ-30, а это исторический рекорд, подчеркнул он.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отмечает ухудшение условий конкуренции на рынке банковских услуг и тенденцию к усилению, в том числе в регионах, крупных федеральных сетей, более половины капитала которых принадлежит государству или ЦБ, рассказала изданию замначальника управления контроля финрынков антимонопольной службы Лилия Беляева. У других игроков практически нет возможности конкурировать с госбанками, подчеркнула она.



С 2016 года госбанки усилили позиции во всех сегментах рынка. Как показали расчеты «Эксперт РА» на основе данных ЦБ, на 1 марта 74% всех вкладов физлиц и 76% вкладов компаний находились в госбанках (в 2016 году — 64% и 67% соответственно). Также госбанки выдали 72% кредитов гражданам и 73% кредитов компаниям.



Сейчас у банковского сектора два «локомотива»: Сбербанк и российские «дочки» иностранных банков, обладающие наибольшей рентабельностью, отмечают эксперты. ФАС считает необходимым выравнять условия ведения бизнеса для всех банков вне зависимости от их размера и формы собственности, подчеркнула Беляева.