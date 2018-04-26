Безработица в марте 2018 года находилась вблизи естественного уровня, говорится в пресс-релизе по итогам заседания совета директоров Банка России.



По данным ЦБ, деловая активность продолжает расти и уже почти не оказывает дезинфляционного влияния на динамику потребительских цен, что создает условия для возвращения инфляции к 4%.

«В марте продолжился рост экономики, включая промышленность, увеличилась загрузка производственных мощностей. Безработица находилась вблизи естественного уровня. Поддержку экономической активности оказывает постепенное восстановление потребительского спроса в условиях роста заработной платы и расширения розничного кредитования», — отмечается в сообщении.

Регулятор также сообщает, что темп прироста ВВП оценивается в 1,3—1,5% в I квартале, а по итогам 2018-го прогнозируется в интервале 1,5—2%, что соответствует потенциальному темпу роста экономики.

Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу, 27 апреля, принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,25%, говорится в сообщении регулятора.