Банк России утвердил изменения в планы своего участия в осуществлении мер по предупреждению банкротства Национального Банка «Траст» и Рост Банка. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

«Предусмотрено выделение Банком России финансирования на осуществление мероприятий по докапитализации банка «Траст» и Рост Банка в размере 300 млн рублей и 350 млн рублей соответственно», — говорится в сообщении.



Как уточняется, данные средства будут направлены на приобретение дополнительных выпусков акций банков.

Банк «Траст» с декабря 2014 года санировался банком «ФК Открытие»; впоследствии владельцем «Траста» стал «Открытие Холдинг». В прошлом году Центробанк принял решение о санации банка «Открытие» с участием Фонда консолидации банковского сектора. В декабре 2017-го управляющая компания ФКБС прекратила выполнять функции временной администрации «Открытия». Банк в настоящее время почти на 100% принадлежит Центробанку.

Рост Банк также проходит процедуру финансового оздоровления с декабря 2014 года. Санатором выступал Бинбанк, затем его бывший совладелец Микаил Шишханов. 21 сентября 2017 года Банк России принял решение стать основным инвестором Бинбанка и Рост Банка с использованием денежных средств ФКБС. В банки была назначена временная администрация, в состав которой вошли сотрудники Центробанка и УК ФКБС. В марте 2018 года основным акционером Бинбанка стал Банк России. В том же месяце в Бинбанке были избраны новые органы управления и завершена работа временной администрации.

В середине марта текущего года регулятор возложил на УК ФКБС функции временной администрации по управлению банком «Траст» и Рост Банком . Позже в марте СМИ писали, что докапитализация «Траста» и Рост Банка может превысить 1 трлн рублей.

Также неоднократно сообщалось, что на основе «Траста» должен быть создан банк «плохих» долгов , в который будут направлены «плохие» и непрофильные активы Бинбанка, «Открытия», Рост Банка, Банка АВБ, Промсвязьбанка. Зампред ЦБ Василий Поздышев в начале апреля на встрече с журналистами подтвердил