Центробанк стал владельцем более чем 99,9% обыкновенных акций Банка АВБ . Об этом сообщает пресс-служба регулятора.



«Банк России стал владельцем свыше 99,9% обыкновенных акций акционерного общества «Автовазбанк» (рег. № 23) (АО Банк АВБ, Банк). Указанные действия осуществлены в рамках реализации плана участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства АО Банк АВБ, предусматривающих приобретение Банком России дополнительного выпуска обыкновенных акций банка на сумму 350 миллионов рублей», — отмечается в сообщении.

Банк АВБ с июля 2015 года был на санации у Промсвязьбанка, который в результате получил 100% его акций. В декабре 2017-го Промсвязьбанк сам попал на санацию к ЦБ с применением средств Фонда консолидации банковского сектора. С 5 апреля текущего года на Управляющую компанию ФКБС возложены и функции временной администрации по управлению Банком АВБ .

Ранее Банк России объявил о решении докапитализировать Банк АВБ на 350 млн рублей.

В апреле уставный капитал тольяттинского Автовазбанка был уменьшен до 1 рубля. Новый размер уставного капитала зафиксирован в ЕГРЮЛ 23 апреля.

Комитет банковского надзора ЦБ РФ принял решение об уменьшении уставного капитала Банка АВБ 10 апреля этого года. Прежняя величина уставного капитала финучреждения — 1,15 млрд рублей.