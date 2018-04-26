Совет директоров Банка России 27 апреля принял решение сохранить на неизменном уровне процентные ставки по специализированным инструментам рефинансирования.

Как указано в сообщении пресс-службы ЦБ, ставки кредитования под залог прав требования по кредитам на финансирование инвестиционных проектов и под залог облигаций , размещенных в целях финансирования инвестпроектов и включенных в ломбардный список Банка России, сохранены на уровне 6,25% годовых.

На уровне 6,5% годовых остались ставки кредитования под залог прав требования по целевым кредитам, предоставленным МСП Банком кредитным или микрофинансовым организациям на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства ; под поручительство АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства»; под залог прав требования по кредитам, предоставленным лизинговым компаниям ; под залог прав требования по кредитам, обеспеченным страховкой ЭКСАР (Российского агентства по страхованию экспортных кредитов и инвестиций). Ранее, в марте текущего года, Центробанк изменил подход к установлению ставок по этим инструментам. Так, с 26 марта ставки равны минимальной из двух величин: 6,5% годовых или ключевой ставке Банка России.

Процентная ставка по кредитам ЦБ, которые обеспечены закладными, выданными в рамках программы «Военная ипотека », по-прежнему составляет 7,25% годовых.



Напомним, ключевая ставка Банка России по итогам сегодняшнего заседания совета директоров сохранена на уровне 7,25% .