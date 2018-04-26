Потенциал снижения ключевой ставки для формирования нейтральных денежно-кредитных условий несколько уменьшился, говорится в пресс-релизе по итогам заседания совета директоров Банка России.

«В условиях некоторого роста страновой премии за риск и увеличения процентных ставок на развитых рынках оценка нейтральной процентной ставки смещается ближе к верхней границе диапазона ее значений 6—7%», — отмечается в материалах.

Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу, 27 апреля, принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,25%, говорится в сообщении регулятора.

Решение Центробанка совпало с прогнозами опрошенных Банки.ру экспертов.