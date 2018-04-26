Произошедшее ослабление рубля приведет к более быстрому приближению инфляции к 4%, но не создаст рисков превышения этого уровня в отсутствие существенного изменения внешних условий, говорится в пресс-релизе по итогам заседания совета директоров Центробанка.

В ЦБ также отмечают, что по итогам 2018 года темп прироста потребительских цен прогнозируется в интервале 3—4% и будет находиться вблизи 4% в 2019 году.

«Инфляция остается на низком уровне под влиянием факторов длительного действия, в первую очередь умеренного восстановления внутреннего спроса. В марте темп прироста потребительских цен составил 2,4%, в апреле он оценивается в интервале 2,3—2,5%. Последние недельные данные по инфляции отражают пока слабую реакцию потребительских цен на ослабление рубля. Постепенное исчерпание запасов прошлогоднего урожая овощей и связанный с этим рост импорта внесли ожидаемый вклад в небольшое повышение как месячной, так и годовой инфляции в марте — апреле по сравнению с февралем», — отмечается в сообщении.

В марте произошло снижение инфляционных ожиданий населения до исторического минимума — 7,8%. При этом остается неопределенность относительно дальнейшей реакции инфляционных ожиданий на апрельские события на финансовых рынках, заключили в ЦБ.