24 апреля 2018 г., Москва. Банк «Восточный» запустил уникальный проект для пенсионеров, который предлагает перевести пенсию без посещения отделения Пенсионного фонда на дебетовую доходную карту «Тепло», которая обладает рядом важных преимуществ для таких требовательных клиентов, как пенсионеры.

Так, держателям дебетовой карты «Тепло» начисляется 6,5% на остаток средств (без дополнительных условий по размеру остатка и ежемесячному обороту) в случае перевода на карту страховой пенсии по старости. А при покупке по карте лекарств и медицинских средств в аптеках и оплате по карте жилищно-коммунальных услуг пенсионерам начисляется повышенный кэшбек в размере 5%, и это не считая привычного возврата 1% при оплате картой любых покупок и услуг. Кроме этого, держателям карты доступен беспрецедентный пакет услуг «Крепкое здоровье», включающий в себя дистанционные медицинские консультации специалистов компании «Медоблако». Важно отметить, что для пенсионеров консультации врачей, включая узких специалистов, будут совершенно бесплатны – услуга подключается при переводе пенсии на карту, за включенный пакет услуг «Крепкое здоровье» плата не взимается.

Оформить получение страховой пенсии по старости на карту «Тепло» клиент может в электронном виде непосредственно в отделении банка «Восточный». Услуга дистанционного оформления заявления на перевод пенсии осуществляется с помощью соответствующего сервиса СМЭВ/ЕПГУ/ПФР («Госулуги»), которая развернута в банке на базе технологического решения от компании iDSystems (ООО «Инновейтив Диджитал Системс») . Сегодня «Восточный» – первый и пока единственный банк, который полноценно реализовал подобный функционал перевода пенсии. Для этого не требуется посещение отделения Пенсионного фонда России. Достаточно оформить карту «Тепло» в офисе банка «Восточный», предоставив свидетельство государственного пенсионного страхования (СНИЛС).

«Сегодня банк «Восточный» расширяет категории клиентов, большая и важная часть которых является пенсионерами. Банк «Восточный» стремится оказывать пенсионерам весь спектр высококачественных банковских услуг, благодаря которым можно не только сохранить свою пенсию, но и получить с нее дополнительный доход, что, в конечном счете, поспособствует улучшению качества жизни. Мы внимательно изучили ключевые потребности этих взыскательных клиентов. И в рамках проекта у нас получилось реализовать привлекательные и выгодные для пенсионеров сервисы: это и дополнительный доход, и удобство при оформлении, и бесплатные дистанционными медицинские консультации», – отметил Владимир Кудряшов, директор банка «Восточный» по комиссионному, пассивному и инвестиционному бизнесу.

В случае перевода пенсии на карту «Тепло» ее держатели также могут воспользоваться льготными условиями по кредиту «Пенсионный».

О компании iDSystems:

iDSystems (ООО «Инновейтив Диджитал Системс») специализируется на разработке и распространении на банковском рынке программных продуктов, обеспечивающих обмен документами в электронном виде между кредитными организациями и государственными органами.

По состоянию на январь 2018 года компания iDSystems уже завоевала 25 % банковского рынка в сфере электронного документооборота с госорганами и имеет контрактные отношения с 43 % банков уровня TOP-100 по величине активов согласно данным ЦБ РФ, а общее число клиентов компании составляет более 140 банков.

iDSystems выступает технологическим партнёром НП НСФР (« Национальный Совет Финансового Рынка ») в основной деятельности и при проведении пилотных взаимодействий с ведомствами.

Организационно компания iDSystems входит в Консорциум ideas Consulting and Management Group (iCAM Group)

О банке "Восточный":

Публичное акционерное общество «Восточный банк» (ПАО КБ «Восточный») – один из крупнейших российских банков, лидирует на рынке финансовых услуг Сибири и Дальнего Востока. Основан в 1991 г. в Амурской области. Является кредитной организацией федерального уровня. Банк является участником Системы страхования вкладов (ССВ). – один из крупнейших российских банков, лидирует на рынке финансовых услуг Сибири и Дальнего Востока. Основан в 1991 г. в Амурской области. Является кредитной организацией федерального уровня. Банк является участником Системы страхования вкладов (ССВ).

Источник: iCAM Group