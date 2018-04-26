Так, держателям дебетовой карты «Тепло» начисляется 6,5% на остаток средств (без дополнительных условий по размеру остатка и ежемесячному обороту) в случае перевода на карту страховой пенсии по старости. А при покупке по карте лекарств и медицинских средств в аптеках и оплате по карте жилищно-коммунальных услуг пенсионерам начисляется повышенный кэшбек в размере 5%, и это не считая привычного возврата 1% при оплате картой любых покупок и услуг. Кроме этого, держателям карты доступен беспрецедентный пакет услуг «Крепкое здоровье», включающий в себя дистанционные медицинские консультации специалистов компании «Медоблако». Важно отметить, что для пенсионеров консультации врачей, включая узких специалистов, будут совершенно бесплатны – услуга подключается при переводе пенсии на карту, за включенный пакет услуг «Крепкое здоровье» плата не взимается.

Оформить получение страховой пенсии по старости на карту «Тепло» клиент может в электронном виде непосредственно в отделении банка «Восточный». Услуга дистанционного оформления заявления на перевод пенсии осуществляется с помощью соответствующего сервиса СМЭВ/ЕПГУ/ПФР («Госулуги»), которая развернута в банке на базе технологического решения от компании  iDSystems (ООО «Инновейтив Диджитал Системс»). Сегодня «Восточный» – первый и пока единственный банк, который полноценно реализовал подобный функционал перевода пенсии. Для этого не требуется посещение отделения Пенсионного фонда России. Достаточно оформить карту «Тепло» в офисе банка «Восточный», предоставив свидетельство государственного пенсионного страхования (СНИЛС).

«Сегодня банк «Восточный» расширяет категории клиентов, большая и важная часть которых является пенсионерами. Банк «Восточный» стремится оказывать пенсионерам весь спектр высококачественных банковских услуг, благодаря которым можно не только сохранить свою пенсию, но и получить с нее дополнительный доход, что, в конечном счете, поспособствует улучшению качества жизни. Мы внимательно изучили ключевые потребности этих взыскательных клиентов. И в рамках проекта у нас получилось реализовать привлекательные и выгодные для пенсионеров сервисы: это и дополнительный доход, и удобство при оформлении, и бесплатные дистанционными медицинские консультации», – отметил Владимир Кудряшов, директор банка «Восточный» по комиссионному, пассивному и инвестиционному бизнесу.

В случае перевода пенсии на карту «Тепло» ее держатели также могут воспользоваться льготными условиями по кредиту «Пенсионный».

О компании iDSystems:

iDSystems (ООО «Инновейтив Диджитал Системс») специализируется на разработке и распространении на банковском рынке программных продуктов, обеспечивающих обмен документами в электронном виде между кредитными организациями и государственными органами.
По состоянию на январь 2018 года компания iDSystems уже завоевала 25 % банковского рынка в сфере электронного документооборота с госорганами и имеет контрактные отношения с 43 % банков уровня TOP-100 по величине активов согласно данным ЦБ РФ, а общее число клиентов компании составляет более 140 банков.
iDSystems выступает технологическим партнёром НП НСФР (« Национальный Совет Финансового Рынка») в основной деятельности и при проведении пилотных взаимодействий с ведомствами.
Организационно компания iDSystems входит в  Консорциум ideas Consulting and Management Group (iCAM Group)

О банке "Восточный":

Публичное акционерное общество «Восточный банк» (ПАО КБ «Восточный») – один из крупнейших российских банков, лидирует на рынке финансовых услуг Сибири и Дальнего Востока. Основан в 1991 г. в Амурской области. Является кредитной организацией федерального уровня. Банк является участником Системы страхования вкладов (ССВ). – один из крупнейших российских банков, лидирует на рынке финансовых услуг Сибири и Дальнего Востока. Основан в 1991 г. в Амурской области. Является кредитной организацией федерального уровня. Банк является участником Системы страхования вкладов (ССВ).

Источник: iCAM Group