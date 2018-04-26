Банк «Уралсиб» изменил ставки по депозитам для юридических лиц .

Банк «Уралсиб» изменил ставки по депозитам для юридических лиц .



Депозит «Классический» открывается теперь под 6,35—7,5% годовых в рублях с выплатой процентов в конце срока (минус 0,1—0,5 процентного пункта) и под 6,35—6,8% годовых с выплатой ежемесячно (минус 0,1—0,3 п. п.). Минимальная сумма — 500 тыс. рублей. Минимальный срок — один день. Частичное снятие и пополнение невозможны.

«Пополняемый» привлекается под 6,3—6,9% годовых в рублях с выплатой в конце срока (минус 0,1—0,5 п. п.) и под 6,2—6,4% — ежемесячно (минус 0,1—0,3 п. п.). Минимальная сумма депозита — 100 тыс. рублей. Минимальный срок — три месяца. Возможно пополнение. Размер минимального взноса — 50 тыс. рублей.

«С возможностью расторжения» открывается под 6,25—6,7% годовых — в конце срока (минус 0,1—0,3 п. п.) и под 6,25—7,4% годовых в рублях. Минимальная сумма депозита — 100 тыс. рублей. Минимальный срок — два месяца. Возможен досрочный возврат всей суммы по заявлению клиента по истечении 30 календарных дней с даты размещения депозита. Величина процентной ставки по депозиту в случае указанного досрочного возврата равна 4%.

Выплата процентов по последним трем депозитам производится по выбору клиента — ежемесячно или в конце срока договора.

«Управляемый» размещается под 6—6,15% годовых (минус 0,1—0,2 п. п.) в рублях с выплатой ежемесячно и под 6,15—6,25% — в конце срока (минус 0,1—0,25 п. п.). Минимальная сумма депозита — 2 млн рублей. Срок — от трех месяцев до года. Возможны пополнение и частичное изъятие средств вклада в пределах неснижаемого остатка и максимальной суммы депозита. Выплата процентов производится по выбору клиента: ежемесячно или в конце срока депозита.

Депозит On-Line открывается под 3,32—7,3% годовых в рублях (минус 0,1—0,2 п. п.). Минимальная сумма — 100 тыс. рублей. Выплата процентов — в конце срока. Срок — до 365 дней. Приходные и расходные операции запрещены.