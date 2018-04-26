Центробанк представил регламент работы своей платежной системы в праздничные дни: 30 апреля, 2 мая и 11 июня 2018 года.

Как уточнили в пресс-службе регулятора, прием распоряжений на бумажном носителе и в адрес полевых учреждений Банка России, а также кассовое обслуживание кредитных организаций в указанные дни не осуществляются.